
Comcast Analista Financiero Salarios en Greater Denver And Boulder Area

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in Greater Denver And Boulder Area en Comcast totaliza $105K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Comcast
Sr. Financial Analyst
Greater Denver And Boulder
Total por año
$105K
Nivel
L3
Base
$96.8K
Stock (/yr)
$0
Bono
$8K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Comcast?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 15% se adquiere en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se adquiere en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

Otros Recursos