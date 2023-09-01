Directorio de Empresas
Columbia Capital
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre Columbia Capital que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Columbia Capital is a venture capital firm that partners with entrepreneurs to build category-defining businesses in wireless, broadband, media, and enterprise information technology investing.

    colcap.com
    Sitio Web
    1989
    Año de Fundación
    45
    Nº de Empleados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para Columbia Capital

    Empresas Relacionadas

    • Spotify
    • Netflix
    • Snap
    • Uber
    • Flipkart
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos