Color Salarios

El rango de salarios de Color oscila entre $114,425 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior y $278,600 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Color. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $220K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Reclutador
Median $148K
Analista de Negocios
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Analista de Datos
$114K
Científico de Datos
Median $171K
Diseñador de Producto
$134K
Gerente de Producto
$206K
Gerente de Ingeniería de Software
$279K
Gerente de Programa Técnico
$236K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Color es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $278,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Color es $171,000.

