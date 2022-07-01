Directorio de Empresas
Collectors
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Collectors Salarios

El salario de Collectors va desde $149,250 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $450,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collectors. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $179K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $450K
Marketing
$201K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Gerente de Producto
$294K
Gerente de Programa Técnico
$149K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Collectors, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Collectors adalah Gerente de Ingeniería de Software dengan total kompensasi tahunan $450,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Collectors adalah $201,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Collectors

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Netflix
  • Stripe
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos