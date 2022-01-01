Directorio de Empresas
Collective Health
Collective Health Salarios

El salario de Collective Health va desde $65,325 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $502,500 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collective Health. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $195K
Gerente de Producto
Median $138K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $250K

Gerente de Operaciones de Negocios
$97.5K
Analista de Negocios
$65.3K
Analista de Datos
$88.4K
Científico de Datos
$124K
Analista Financiero
$149K
Diseñador de Producto
$170K
Ventas
$503K
¿No encontrás tu puesto?

¿No encontrás tu puesto?


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Collective Health, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Collective Health es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $502,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Collective Health es $143,625.

