Collaborative Robotics
Collaborative Robotics Salarios

El salario de Collaborative Robotics va desde $140,700 en compensación total por año para un Operaciones de Atención al Cliente en el rango bajo hasta $190,950 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collaborative Robotics. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $170K
Operaciones de Atención al Cliente
$141K
Gerente de Programa
$191K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Collaborative Robotics es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $190,950. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Collaborative Robotics es $170,000.

Otros Recursos