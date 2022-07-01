Directorio de Empresas
Cognira
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Cognira Salarios

El salario de Cognira va desde $9,768 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $104,475 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognira. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$104K
Recursos Humanos
$9.8K
Ingeniero de Software
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Cognira is Científico de Datos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $104,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognira is $73,500.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Cognira

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos