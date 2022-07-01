Cognira Salarios

El salario de Cognira va desde $9,768 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $104,475 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognira . Última actualización: 9/5/2025