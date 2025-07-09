Directorio de Empresas
Cognigy
Cognigy Salarios

El salario de Cognigy va desde $67,017 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $95,337 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cognigy. Última actualización: 9/5/2025

Arquitecto de Soluciones
Median $93.8K
Gerente de Producto
$67K
Ingeniero de Software
$95.3K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Cognigy es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $95,337. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cognigy es $93,765.

Otros Recursos