Cognigy
Principales Conocimientos
    • Acerca de

    Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.

    cognigy.com
    Sitio Web
    2016
    Año de Fundación
    180
    Nº de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

