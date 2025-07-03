Coditas Technologies Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Coditas Technologies va desde $7,455 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $32,350 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Coditas Technologies. Última actualización: 11/21/2025

Diseñador de Producto
$7.5K
Ingeniero de Software
$32.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Coditas Technologies es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $32,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Coditas Technologies es $19,903.

