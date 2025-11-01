Directorio de Empresas
Clickhouse
Clickhouse Ingeniero de Software Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clickhouse. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

€131K - €152K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€121K€131K€152K€169K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Clickhouse, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Clickhouse in Germany está en una compensación total anual de €169,367. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clickhouse para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €120,977.

