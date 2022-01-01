Clearco Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Clearco oscila entre $77,472 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $188,187 para un Marketing en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Clearco. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $133K
Científico de Datos
$104K
Marketing
$188K

Gerente de Producto
$146K
Reclutador
$95K
Ventas
$77.5K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $176K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Clearco es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $188,187. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Clearco es $132,641.

