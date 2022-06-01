CLEAR Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de CLEAR oscila entre $6,651 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior y $418,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CLEAR. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Ingeniero/a de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
Median $418K
Diseñador de Producto
Median $188K

Gerente de Producto
Median $250K
Gerente de Programa Técnico
Median $200K
Gerente de Operaciones de Negocios
$72.4K
Servicio al Cliente
$42K
Científico de Datos
$201K
Marketing
$121K
Reclutador
$191K
Ventas
$6.7K
Analista de Ciberseguridad
$113K
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

30%

AÑO 2

50%

AÑO 3

Tipo de Acción
RSU

En CLEAR, las RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 30% se adquiere en el 2nd-AÑO (30.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 3rd-AÑO (50.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en CLEAR es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $418,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CLEAR es $191,453.

Otros Recursos