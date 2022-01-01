Directorio de Empresas
Clear Street
Clear Street Salarios

El rango de salarios de Clear Street oscila entre $112,435 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $323,339 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Clear Street. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Ingeniero/a de Software Backend

Analista Financiero
$284K
Tecnólogo de la Información (TI)
$112K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Clear Street, las RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Otros Recursos