Clear Capital Salarios

El rango de salarios de Clear Capital oscila entre $44,880 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $150,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Clear Capital. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $150K
Analista de Negocios
$64.3K
Servicio al Cliente
$44.9K

Gerente de Producto
$141K
Gerente de Programa Técnico
$137K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Clear Capital es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $150,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Clear Capital es $136,554.

