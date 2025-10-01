Directorio de Empresas
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Clarivate Analytics totaliza ₹1.25M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clarivate Analytics. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Clarivate Analytics
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.25M
Nivel
L1
Base
₹1.25M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Clarivate Analytics?

₹13.95M

Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ingeniero de Software στην Clarivate Analytics in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,162,186. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Clarivate Analytics για τον ρόλο Ingeniero de Software in Greater Bengaluru είναι ₹1,009,902.

