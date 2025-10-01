Directorio de Empresas
Clari
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • San Francisco Bay Area

Clari Gerente de Ingeniería de Software Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area en Clari totaliza $272K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clari.

Paquete Mediano
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Total por año
$272K
Nivel
M2
Base
$272K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
9 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Clari?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Clari, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Clari in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $422,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clari para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in San Francisco Bay Area es $263,500.

