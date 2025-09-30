La compensación de Ingeniero de Software in India en Clari va desde ₹2.31M por year para L1 hasta ₹7.55M por year para L4. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.38M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clari. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Clari, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Clari, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)