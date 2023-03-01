Directorio de Empresas
City of Seattle
City of Seattle Salarios

El salario de City of Seattle va desde $96,361 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $201,000 para un Ingeniero Eléctrico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de City of Seattle. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Tecnólogo de la Información (TI)
Median $135K
Gerente de Operaciones de Negocios
$172K
Analista de Negocios
$161K

Ingeniero Civil
$127K
Ingeniero Eléctrico
$201K
Gerente de Programa
$105K
Gerente de Proyecto
$153K
Ingeniero de Software
$152K
Gerente de Programa Técnico
$96.4K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at City of Seattle is Ingeniero Eléctrico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at City of Seattle is $152,235.

Otros Recursos