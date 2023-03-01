City of Seattle Salarios

El salario de City of Seattle va desde $96,361 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $201,000 para un Ingeniero Eléctrico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de City of Seattle . Última actualización: 9/11/2025