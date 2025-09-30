Directorio de Empresas
Citadel
Citadel Ingeniero de Software Salarios en United Kingdom

La compensación de Ingeniero de Software in United Kingdom en Citadel va desde £197K por year para L1 hasta £300K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United Kingdom totaliza £286K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
(Nivel de Entrada)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Ver 1 Más Niveles
£121K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Cuantitativo

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Citadel in United Kingdom está en una compensación total anual de £416,816. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Ingeniero de Software in United Kingdom es £289,630.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Citadel

Otros Recursos