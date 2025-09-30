Directorio de Empresas
Citadel
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Singapore

Citadel Ingeniero de Software Salarios en Singapore

La compensación de Ingeniero de Software in Singapore en Citadel totaliza SGD 238K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Singapore totaliza SGD 224K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
(Nivel de Entrada)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Ver 1 Más Niveles
SGD 211K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Cuantitativo

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Citadel in Singapore está en una compensación total anual de SGD 268,093. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Ingeniero de Software in Singapore es SGD 223,694.

