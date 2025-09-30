La compensación de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area en Citadel va desde $290K por year para L1 hasta $553K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $400K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
