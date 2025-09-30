Directorio de Empresas
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Citadel Ingeniero de Software Salarios en Greater Chicago Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area en Citadel va desde $290K por year para L1 hasta $553K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $400K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
(Nivel de Entrada)
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Cuantitativo

Preguntas Frecuentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Ingeniero de Software در Citadel in Greater Chicago Area برابر کل دستمزد سالانه $645,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Citadel برای نقش Ingeniero de Software in Greater Chicago Area برابر $410,000 است.

