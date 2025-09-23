La compensación de Tecnólogo de la Información (TI) en Citadel totaliza $280K por year para L1. El paquete de compensación year mediano totaliza $395K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/23/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
