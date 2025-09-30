Directorio de Empresas
Citadel
Citadel Científico de Datos Salarios en New York City Area

La compensación de Científico de Datos in New York City Area en Citadel va desde $301K por year para L1 hasta $625K por year para L3. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $291K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

Títulos Incluidos

Investigador Cuantitativo

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $625,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Científico de Datos role in New York City Area is $200,000.

