Directorio de Empresas
Citadel
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Hong Kong (SAR)

Citadel Científico de Datos Salarios en Hong Kong (SAR)

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/30/2025

Solo necesitamos 4 más Científico de Datos envíos en Citadel para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

HK$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de HK$30K+ (a veces HK$300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Citadel?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Científico de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Investigador Cuantitativo

Preguntas Frecuentes

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Científico de Datos pozīcijai Citadel in Hong Kong (SAR), ir gada kopējā atlīdzība HKHK$386,831. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Citadel Científico de Datos pozīcijai in Hong Kong (SAR), ir HKHK$300,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Citadel

Empresas Relacionadas

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos