  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

  • Greater Boston Area

Cisco Ingeniero de Hardware Salarios en Greater Boston Area

La compensación de Ingeniero de Hardware in Greater Boston Area en Cisco totaliza $298K por year para Grade 12. El paquete de compensación year mediano in Greater Boston Area totaliza $215K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Hardware en Cisco in Greater Boston Area está en una compensación total anual de $363,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Ingeniero de Hardware in Greater Boston Area es $220,000.

