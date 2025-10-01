Cisco Gerente de Operaciones de Negocios Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocios in San Francisco Bay Area en Cisco totaliza $183K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano Cisco Business Operations Manager San Francisco, CA Total por año $183K Nivel G10 Base $166K Stock (/yr) $0 Bono $16.6K Años en la empresa 25 Años Años de exp. 25 Años

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Cisco, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Cisco ?

