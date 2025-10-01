Directorio de Empresas
Cisco
  • Salarios
  • Gerente de Operaciones de Negocios

  • Todos los Salarios de Gerente de Operaciones de Negocios

  • San Francisco Bay Area

Cisco Gerente de Operaciones de Negocios Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocios in San Francisco Bay Area en Cisco totaliza $183K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Total por año
$183K
Nivel
G10
Base
$166K
Stock (/yr)
$0
Bono
$16.6K
Años en la empresa
25 Años
Años de exp.
25 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cisco?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Operaciones de Negocios at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Gerente de Operaciones de Negocios role in San Francisco Bay Area is $186,000.

