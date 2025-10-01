Directorio de Empresas
Cisco
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Operaciones de Negocios

  • Todos los Salarios de Operaciones de Negocios

  • Greater Bengaluru

Cisco Operaciones de Negocios Salarios en Greater Bengaluru

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Solo necesitamos 4 más Operaciones de Negocios envíos en Cisco para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

₹13.94M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.14M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Operaciones de Negocios ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Operaciones de Negocios at Cisco in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,615,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Operaciones de Negocios role in Greater Bengaluru is ₹1,618,003.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Cisco

Empresas Relacionadas

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos