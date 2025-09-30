Directorio de Empresas
Cirrus Logic
Cirrus Logic Ingeniero de Hardware Salarios en United Kingdom

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in United Kingdom en Cirrus Logic totaliza £73.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Logic. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total por año
£73.8K
Nivel
Senior Engineer
Base
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bono
£5.1K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cirrus Logic?

£121K

Últimas Submisiones de Salarios
Títulos Incluidos

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Hardware at Cirrus Logic in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Ingeniero de Hardware role in United Kingdom is £68,905.

