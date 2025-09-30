Directorio de Empresas
Cirrus Logic
Cirrus Logic Ingeniero Eléctrico Salarios en Greater Austin Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Eléctrico in Greater Austin Area en Cirrus Logic totaliza $250K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Logic. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Total por año
$250K
Nivel
L6
Base
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
21 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cirrus Logic?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Ingeniero Eléctrico na Cirrus Logic in Greater Austin Area situa-se numa remuneração total anual de $308,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cirrus Logic para a função de Ingeniero Eléctrico in Greater Austin Area é $175,000.

Otros Recursos