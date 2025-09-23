Directorio de Empresas
CircleCI
CircleCI Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en CircleCI totaliza $130K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CircleCI. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Total por año
$130K
Nivel
E4
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CircleCI?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En CircleCI, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Diseñador de Producto chez CircleCI in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $143,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CircleCI pour le poste Diseñador de Producto in United States est de $120,555.

Otros Recursos