Cimpress
Cimpress Gerente de Producto Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in Mumbai Metropolitan Region en Cimpress totaliza ₹5.65M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cimpress. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total por año
₹5.65M
Nivel
PR3
Base
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cimpress?

₹13.94M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Cimpress, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at Cimpress in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹11,527,837. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Gerente de Producto role in Mumbai Metropolitan Region is ₹5,647,991.

Otros Recursos