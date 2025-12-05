Directorio de Empresas
Cigna
  • Salarios
  • Desarrollo de Negocios

  • Todos los Salarios de Desarrollo de Negocios

Cigna Desarrollo de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Desarrollo de Negocios in United States en Cigna totaliza $216K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cigna. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Total por año
$216K
Nivel
hidden
Base
$138K
Stock (/yr)
$50K
Bono
$28K
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cigna?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Cigna, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Desarrollo de Negocios en Cigna in United States está en una compensación total anual de $292,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cigna para el puesto de Desarrollo de Negocios in United States es $208,760.

Otros Recursos

