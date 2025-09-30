La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Ciena va desde $114K por year para P1 hasta $180K por year para P3. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $130K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Ciena, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
