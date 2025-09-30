Directorio de Empresas
Ciena
Ciena Ingeniero de Hardware Salarios en Greater Ottawa Area

La compensación de Ingeniero de Hardware in Greater Ottawa Area en Ciena va desde CA$95.6K por year para P1 hasta CA$255K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in Greater Ottawa Area totaliza CA$146K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
CA$226K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ciena, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

ASIC Engineer

Preguntas Frecuentes

Ciena in Greater Ottawa AreaのIngeniero de Hardwareで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$254,762です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CienaのIngeniero de Hardware職種 in Greater Ottawa Areaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$144,088です。

