CIBC Investigador UX Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Investigador UX in Greater Toronto Area en CIBC totaliza CA$101K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$101K
Nivel
L7
Base
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$13.2K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CIBC?

CA$226K

Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

Otros Recursos