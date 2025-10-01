Directorio de Empresas
CIBC
  • United States

CIBC Ingeniero de Software Salarios en United States

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en CIBC totaliza $183K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
CIBC
Production Software Engineer
Chicago, IL
Total por año
$183K
Nivel
Software Engineer III
Base
$150K
Stock (/yr)
$3K
Bono
$30K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CIBC?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en CIBC in United States está en una compensación total anual de $568,817. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CIBC para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $108,000.

