Directorio de Empresas
Cian
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Moscow Metro Area

Cian Ingeniero de Software Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Moscow Metro Area en Cian totaliza RUB 4.19M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cian. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 4.19M
Nivel
Midle
Base
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
14 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Cian?

RUB 13.29M

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RUB 2.49M+ (a veces RUB 24.91M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Cian in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 5,714,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cian for the Ingeniero de Software role in Moscow Metro Area is RUB 4,142,499.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Cian

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Dropbox
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Google
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos