Directorio de Empresas
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salarios

El salario de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints va desde $13,431 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $124,320 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $124K
Asistente Administrativo
$13.4K
Atención al Cliente
$56.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Tecnólogo de la Información (TI)
$45.5K
Analista de Ciberseguridad
$75.6K
Investigador UX
$98.5K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Church of Jesus Christ of Latter-day Saints es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $124,320. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Church of Jesus Christ of Latter-day Saints es $65,950.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos