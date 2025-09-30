Directorio de Empresas
Chubb Gerente de Ingeniería de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in New York City Area en Chubb totaliza $265K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chubb. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Total por año
$265K
Nivel
hidden
Base
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bono
$40K
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Chubb?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Exportar Datos

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Gerente de Ingeniería de Software di Chubb in New York City Area mencapai total kompensasi tahunan $345,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Chubb untuk posisi Gerente de Ingeniería de Software in New York City Area adalah $265,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Chubb

