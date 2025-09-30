La compensación de Actuario in Philadelphia Area en Chubb totaliza $79.3K por year para Actuarial Trainee. El paquete de compensación year mediano in Philadelphia Area totaliza $142K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chubb. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***