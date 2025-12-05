Directorio de Empresas
China Telecom
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

China Telecom Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in China en China Telecom totaliza CN¥282K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de China Telecom. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
China Telecom
Software Engineer
Hefei, AH, China
Total por año
$39.6K
Nivel
14
Base
$39.6K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en China Telecom?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en China Telecom in China está en una compensación total anual de CN¥849,705. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en China Telecom para el puesto de Ingeniero de Software in China es CN¥282,465.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para China Telecom

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Stripe
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.