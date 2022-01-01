Checkmarx Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Checkmarx va desde $117,476 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $238,800 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Checkmarx. Última actualización: 9/6/2025

Ingeniero de Software
Median $118K
Marketing
$214K
Gerente de Producto
$117K

Ventas
$239K
Gerente de Ingeniería de Software
$135K
Arquitecto de Soluciones
$213K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Checkmarx es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $238,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Checkmarx es $173,938.

Otros Recursos