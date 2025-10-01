Directorio de Empresas
Chartis Group
Chartis Group Consultor de Gestión Salarios en Northern Virginia Washington DC

El paquete de compensación mediano de Consultor de Gestión in Northern Virginia Washington DC en Chartis Group totaliza $198K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chartis Group. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Total por año
$198K
Nivel
-
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bono
$33K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Consultor de Gestión at Chartis Group in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $224,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chartis Group for the Consultor de Gestión role in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

