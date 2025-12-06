Directorio de Empresas
Chart Industries
Chart Industries Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United States en Chart Industries va desde $120K hasta $167K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chart Industries. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$130K - $157K
United States
Rango Común
Rango Posible
$120K$130K$157K$167K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Chart Industries?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Recursos Humanos en Chart Industries in United States está en una compensación total anual de $167,040. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chart Industries para el puesto de Recursos Humanos in United States es $119,520.

Otros Recursos

