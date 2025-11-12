Directorio de Empresas
Charles Schwab
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Confiabilidad de Sitios

Charles Schwab Ingeniero de Confiabilidad de Sitios Salarios

La compensación de Ingeniero de Confiabilidad de Sitios in United States en Charles Schwab va desde $92.4K por year para 54 hasta $152K por year para 57. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $160K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Charles Schwab. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
54
Software Developer I(Nivel de Entrada)
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
Software Developer II
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
Software Developer III
$ --
$ --
$ --
$ --
57
Software Developer IV
$152K
$140K
$0
$11.5K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Charles Schwab, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Confiabilidad de Sitios en Charles Schwab in United States está en una compensación total anual de $199,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Charles Schwab para el puesto de Ingeniero de Confiabilidad de Sitios in United States es $147,800.

