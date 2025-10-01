Directorio de Empresas
Chainlink Labs
Chainlink Labs Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater London Area en Chainlink Labs totaliza £134K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por año
£134K
Nivel
L3
Base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bono
£0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Chainlink Labs?

£121K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Chainlink Labs, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Chainlink Labs in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £215,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainlink Labs for the Ingeniero de Software role in Greater London Area is £123,098.

Otros Recursos