Chainlink Labs
Chainlink Labs Legal Salarios

La compensación total promedio de Legal in United States en Chainlink Labs va desde $246K hasta $357K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$279K - $324K
United States
Cronograma de Adquisición

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Chainlink Labs, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:

  • 20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquiere en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquiere en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Legal en Chainlink Labs in United States está en una compensación total anual de $357,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chainlink Labs para el puesto de Legal in United States es $246,000.

Otros Recursos

