La compensación total promedio de Analista Financiero in United States en Chainlink Labs va desde $230K hasta $321K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 12/6/2025
Compensación Total Promedio
20%
AÑO 1
20%
AÑO 2
20%
AÑO 3
20%
AÑO 4
20%
AÑO 5
En Chainlink Labs, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 5 años:
20% se adquiere en el 1st-AÑO (20.00% anual)
20% se adquiere en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)
20% se adquiere en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)
20% se adquiere en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)
20% se adquiere en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)
