Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$52.1K - $59.4K
India
Rango Común
Rango Posible
$45.4K$52.1K$59.4K$66.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en CGI?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en CGI in Germany está en una compensación total anual de ₹5,816,485. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Germany es ₹3,992,672.

Otros Recursos

